西安曲江国际会议中心属特别不规则建筑，是集混凝土、钢结构、型钢混凝土、钢管桁架等为一体的大型综合…

1 工程概况 牛河梁红山文化遗址群被评为“中国20世纪100项考古大发现”之一，为距今约5000多…

中国最高建筑——上海中心大厦的幕墙系统采用了独特的双层幕墙系统，其中内幕墙沿楼面边缘呈圆…