2016年8期
·结构设计与工程抗震·
贵阳花果园D区双子塔楼钢筋混凝土结构设计
…………………侯胜利 李鹏 阮伟光 梁笑寒
325m高淮安雨润中央新天地超高层结构选型
…………………魏丰登 陈浩
银川某钢管混凝土框架-钢支撑体系塔楼结构设计
…………………刘军 冯春雷
大连天安金马中心项目超高层结构设计
…………………邱焕龙 张绍亮 尚春雨 谢雷 王金玲
某高位转换超限高层办公楼结构设计与分析
…………………王鹏 许平 胡振杰
高吨位消防车等效荷载取值研究
…………………王明 唐笑一 卫江华 张 勋 李晔
保山市人民医院高层住院楼消能减震分析与设计
…………………湛 华 高 勇
新型钢棒阻尼器隔震橡胶支座抗震性能试验研究
…………………程 蓓 邓 烜 李世伟 蒋航军 曾德民
皮山地震中框架结构填充墙的震害分析
…………………贺 莹 徐 勤
坡屋顶现代夯土农房模型振动台试验研究
…………………周铁钢 朱瑞召 宋乐帅 孟耀杰
·地基与基础·
CFG桩复合地基与钢筋混凝土筏板基础设计…………………党昱敬
旋挖扩底灌注桩在软土地基工程应用中的经济性分析
…………………李 峰 徐壮涛 郑振鹏
旋挖扩底抗拔桩受力机理及扩底段作用机制研究
…………………徐壮涛 张 静
增设耳托板和侧孔注浆对静压钢管桩承载能力的影响
…………………王天晴 董华阳 李君成 陈映棠 董立恒 王璀瑾
后注浆对桩周土层加固作用研究
…………………包柳青 周 韬 陈浙兵 叶建梁
竖向荷载下斜桩承载变形性状及荷载传递机理试验研究
…………………陆清元 曹卫平 李 升 樊文甫
密肋复合墙结构筏板基础基底反力实测分析研究
…………………张 荫 袁 洋 方运泽 贺 菁
既有砖混结构在软土地区迫降纠倾法分析
…………………张晓楠 史三元 路 漫 刘立波
软土深基坑开挖对孤岛型古建筑的保护实例
…………………龚迪快 吴才德 曾 婕 叶 维
地锚式沉井压入施工阶段对环境影响监测成果分析
…………………罗实瀚 徐 伟